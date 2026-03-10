Cielo di oggi 10 Marzo 2026 cosa osservare

In questa serata del 10 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo celeste affascinante direttamente dall’Italia.
Guardando verso sud-est, sarà possibile ammirare il pianeta Giove brillare intensamente nel cielo notturno, con la sua caratteristica luminosità che lo rende uno degli oggetti celesti più riconoscibili.
Accanto a Giove, sarà visibile anche il pianeta Saturno, con i suoi anelli che lo circondano in modo distintivo, regalando uno spettacolo unico agli osservatori terrestri.
Inoltre, per chi ama scrutare le costellazioni, sarà un’ottima serata per individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti che formano la sagoma caratteristica dell’orsa.
Non mancheranno neanche le stelle più luminose come Sirio e Arturo, che con la loro intensità cattureranno lo sguardo degli osservatori più attenti.
Infine, per chi desidera approfondire ulteriormente la propria conoscenza del cielo stellato, sarà interessante cercare la costellazione dell’Orione, facilmente riconoscibile per le tre stelle allineate della Cintura di Orione.