Cielo di oggi 11 Marzo 2026 cosa osservare

La serata del 11 Marzo 2026 offre spettacoli celesti affascinanti per gli osservatori notturni. Guardando verso sud-est, è possibile ammirare Marte brillare intensamente, distinguibile per il suo caratteristico colore rosso. Poco più in alto, si staglia la luminosa Venere, pianeta che domina il crepuscolo serale con il suo bagliore. Alzando lo sguardo verso l’alto, è possibile individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con le sue stelle ben riconoscibili a forma di carretto.
Per chi ama scrutare le costellazioni, la costellazione di Orione si mostra maestosa a ovest, con le tre stelle allineate della Cintura di Orione che risaltano nel cielo notturno. A est, la costellazione del Toro si staglia con la stella Aldebaran, simile a un occhio rosso, che la caratterizza. Inoltre, Saturno è visibile a ovest-sud-ovest, brillante e ben distinguibile per i suoi anelli, offrendo uno spettacolo unico per gli appassionati di astronomia.
Per chi desidera osservare fenomeni celesti più transitori, potrebbe essere una serata ideale per catturare scie di meteore o persino avvistare qualche satellite artificiale che solca il cielo notturno. Con un cielo sereno e una buona visibilità, gli appassionati di astronomia potranno godere di uno spettacolo mozzafiato direttamente dalla propria abitazione o da luoghi adatti all’osservazione stellare.