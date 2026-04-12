- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Aprile 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCielo di oggi 12 Aprile 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 12 Aprile 2026 cosa osservare

- Spazio Pubblicitario 02 -

Carissimi lettori, in questa serata del 12 Aprile 2026 vi proponiamo un affascinante viaggio nel cielo stellato che sovrasta l’Italia, ricco di meraviglie da osservare e studiare.

Una delle prime costellazioni che potrete ammirare sarà la possente Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti a nord. Seguendo l’Orsa Maggiore, potrete individuare la piccola e discreta costellazione dell’Orsa Minore, con la sua stella polare che indica il nord celeste.

Guardando verso est, potrete notare la luminosa stella Arturo, facente parte della costellazione del Boote. Proseguendo il vostro sguardo, potreste avvistare la costellazione della Vergine, ricca di stelle e con la sua stella principale Spica, di un colore bianco brillante.

Non dimenticate di cercare la costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che domina il cielo notturno. Questa costellazione è famosa per le sue caratteristiche a forma di falce, facilmente riconoscibile anche dai principianti nell’astronomia.

Infine, se siete fortunati e il cielo è particolarmente sereno, potreste osservare la brillante Venere sull’orizzonte occidentale, accompagnata magari da qualche pianeta più lontano come Giove o Saturno.

Vi auguriamo una serata all’insegna della contemplazione e della bellezza dell’universo, ricco di misteri e suggestioni da esplorare. Buona osservazione!

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it