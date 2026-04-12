Cielo di oggi 12 Aprile 2026 cosa osservare

Carissimi lettori, in questa serata del 12 Aprile 2026 vi proponiamo un affascinante viaggio nel cielo stellato che sovrasta l’Italia, ricco di meraviglie da osservare e studiare.

Una delle prime costellazioni che potrete ammirare sarà la possente Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti a nord. Seguendo l’Orsa Maggiore, potrete individuare la piccola e discreta costellazione dell’Orsa Minore, con la sua stella polare che indica il nord celeste.

Guardando verso est, potrete notare la luminosa stella Arturo, facente parte della costellazione del Boote. Proseguendo il vostro sguardo, potreste avvistare la costellazione della Vergine, ricca di stelle e con la sua stella principale Spica, di un colore bianco brillante.

Non dimenticate di cercare la costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che domina il cielo notturno. Questa costellazione è famosa per le sue caratteristiche a forma di falce, facilmente riconoscibile anche dai principianti nell’astronomia.

Infine, se siete fortunati e il cielo è particolarmente sereno, potreste osservare la brillante Venere sull’orizzonte occidentale, accompagnata magari da qualche pianeta più lontano come Giove o Saturno.

Vi auguriamo una serata all’insegna della contemplazione e della bellezza dell’universo, ricco di misteri e suggestioni da esplorare. Buona osservazione!