- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCielo di oggi 12 Marzo 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 12 Marzo 2026 cosa osservare

- Spazio Pubblicitario 02 -

La serata del 12 Marzo 2026 si presenta particolarmente interessante per gli amanti dell’astronomia, con diversi fenomeni celesti visibili dall’Italia.

Uno degli eventi più suggestivi sarà la presenza della Luna, quasi piena e luminosa nel cielo. Sarà possibile osservare i dettagli della sua superficie grazie alla scarsa copertura nuvolosa su gran parte del territorio italiano.

Inoltre, Marte si mostrerà brillante e visibile a occhio nudo nella costellazione dell’Ariete, regalando uno spettacolo affascinante agli osservatori.

Per chi ama l’osservazione delle stelle, la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile verso nord-est, con la sua caratteristica forma a

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it