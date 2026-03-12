Cielo di oggi 12 Marzo 2026 cosa osservare

La serata del 12 Marzo 2026 si presenta particolarmente interessante per gli amanti dell’astronomia, con diversi fenomeni celesti visibili dall’Italia.

Uno degli eventi più suggestivi sarà la presenza della Luna, quasi piena e luminosa nel cielo. Sarà possibile osservare i dettagli della sua superficie grazie alla scarsa copertura nuvolosa su gran parte del territorio italiano.

Inoltre, Marte si mostrerà brillante e visibile a occhio nudo nella costellazione dell’Ariete, regalando uno spettacolo affascinante agli osservatori.

Per chi ama l’osservazione delle stelle, la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile verso nord-est, con la sua caratteristica forma a