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Cielo di oggi 13 Marzo 2026 cosa osservare

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La serata del 13 Marzo 2026 si prospetta ricca di suggestioni per gli appassionati di astronomia. Dall’Italia, guardando verso sud-est, sarà possibile ammirare la luminosa Luna crescente che si staglierà nel cielo serale, regalando uno spettacolo di rara bellezza.

Ma non solo la Luna sarà protagonista della notte. Marte, pianeta visibile a occhio nudo, si mostrerà nella costellazione dell’Ariete, regalando uno scorcio interessante per chi ama scrutare il firmamento.

Inoltre, guardando verso ovest, sarà possibile individuare la brillante stella Sirio, la più luminosa del nostro cielo notturno, che farà da guida per orientarsi tra le costellazioni circostanti.

Per chi desidera approfondire ulteriormente la propria conoscenza dell’Universo, sarà un’ottima occasione per osservare le Pleiadi, un ammasso stellare aperto di grande fascino, situato nella costellazione del Toro.

Insomma, la notte del 13 Marzo si preannuncia come un’opportunità unica per immergersi nell’affascinante mondo della cosmologia e lasciarsi incantare dalla bellezza del cielo stellato.

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