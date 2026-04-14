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Cielo di oggi 14 Aprile 2026 cosa osservare

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Questa sera, martedì 14 Aprile 2026, il cielo sopra l’Italia offre spettacoli celesti unici e suggestivi per gli appassionati di astronomia.

Guardando verso sud-est, potrete ammirare la luminosa Venere che brilla come una stella nel crepuscolo serale. Vicino a lei, potrebbe essere visibile Mercurio, pianeta difficile da individuare ma non impossibile per i più attenti.

Alzando lo sguardo verso ovest, troverete Giove e Saturno, che dominano il cielo notturno con la loro luminosità. Saturno, con i suoi anelli, è sempre uno spettacolo affascinante da osservare attraverso un telescopio.

Se siete fortunati, potreste anche avvistare qualche stella cadente proveniente dalla costellazione delle Liridi, uno sciame meteorico attivo in questo periodo dell’anno.

Per chi ama le costellazioni, la Grande Orsa è ben visibile in questa stagione, con le sue stelle brillanti che formano la caratteristica forma a clessidra.

Infine, se siete equipaggiati con un telescopio, potreste dedicare del tempo all’osservazione della Luna, che in questa fase crescente mostra dettagli affascinanti sulla sua superficie, come i crateri e le montagne visibili con un ingrandimento adeguato.

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