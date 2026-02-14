Cielo di oggi 14 Febbraio 2026 cosa osservare

Questa sera, sabato 14 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare interessanti fenomeni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle principali attrazioni sarà la presenza della Luna, che si presenterà in fase crescente e illuminata al 75%. Sarà possibile ammirare la sua luminosità e la sua forma sempre affascinante.

Inoltre, Marte sarà ben visibile ad occhio nudo come un punto luminoso di colore arancione nel cielo notturno. Si troverà in posizione favorevole per essere osservato, regalando uno spettacolo unico agli osservatori terrestri.

Per gli appassionati di stelle, sarà interessante cercare la costellazione di Orione, ben riconoscibile per le tre stelle allineate della Cintura di Orione. Questa costellazione è una delle più famose e facilmente individuabili nel cielo invernale.

Infine, chi guarda verso sud potrà notare la brillante stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore.

Questa serata si preannuncia dunque ricca di emozioni per gli amanti dell’astronomia, con spettacoli celesti da non perdere.