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Cielo di oggi 14 Marzo 2026 cosa osservare

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In questa serata del 14 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia potranno godere di uno spettacolo celeste affascinante. Guardando verso sud-est poco dopo il tramonto, sarà possibile osservare il brillante pianeta Venere, che si staglierà luminoso nel cielo crepuscolare.

Attraversando il cielo notturno, sarà possibile individuare anche il pianeta Marte, di colore rosso-arancio, visibile ad occhio nudo come una stella luminosa. Poco più in alto, si potrà ammirare Giove, il gigante gassoso del nostro sistema solare, con le sue lune visibili attraverso un piccolo telescopio.

Per chi ama osservare le stelle, in direzione est sarà possibile individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con le sue caratteristiche sette stelle che formano la celebre

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