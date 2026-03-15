Cielo di oggi 15 Marzo 2026 cosa osservare

Questa sera, nel cielo dell’Italia, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo celeste unico. La Luna, in fase crescente, si presenterà luminosa e visibile in alto a ovest poco dopo il tramonto del sole.
A sud-est, sarà possibile individuare il pianeta Marte, riconoscibile per il suo caratteristico colore rosso-arancione. Vicino a Marte, si potrà scorgere anche il pianeta Giove, brillante e maestoso nel cielo serale.
Guardando verso nord, sarà possibile individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua tipica forma a grande carro. Sempre a nord, più in alto, sarà visibile la stella Polare, importante punto di riferimento per orientarsi nelle notti stellate.
Per gli appassionati di stelle cadenti, si consiglia di prestare attenzione nell’osservare il cielo tra le 21:30 e le 22:00, momento in cui potrebbero presentarsi delle brevi e luminose scie luminose, frutto dello sciame meteorico in atto in questo periodo.
Inoltre, sarà interessante osservare la costellazione dell’Orione, situata a est, con le sue tre stelle allineate notevolmente luminose e riconoscibili anche dai meno esperti.
In conclusione, la serata del 15 Marzo 2026 si presenta come un’occasione imperdibile per chi ama scrutare il cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza dell’universo, offrendo spunti interessanti per un’osservazione astronomica appagante e suggestiva.