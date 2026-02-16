- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
Cielo di oggi 16 Febbraio 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 16 Febbraio 2026 cosa osservare

Questa sera, 16 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare Mercurio nell’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto del sole. Il pianeta sarà visibile per un breve periodo prima di scomparire sotto l’orizzonte.

Inoltre, la costellazione di Orione sarà ben visibile in cielo, con le sue stelle luminose che formano la sagoma del leggendario cacciatore. Orione è una delle costellazioni più riconoscibili e interessanti da osservare, soprattutto per i principianti.

Per chi è dotato di un telescopio, sarà possibile ammirare la Luna in dettaglio e osservare i crateri e le formazioni superficiali del nostro satellite naturale. La Luna si troverà in una fase crescente, illuminando il cielo notturno con la sua luce argentea.

Infine, Marte sarà visibile in posizione elevata poco dopo il tramonto, con il suo caratteristico colore rosso che lo rende facilmente riconoscibile tra le stelle circostanti. Un’occasione ideale per osservare il pianeta rosso e riflettere sulla vastità dell’universo.

