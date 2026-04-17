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Cielo di oggi 17 Aprile 2026 cosa osservare

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Questa sera, 17 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia potranno godere di uno spettacolo celeste affascinante direttamente dall’Italia. La Luna, in fase crescente, sarà visibile a ovest dopo il tramonto del sole, illuminando il cielo con la sua maestosità.

Guardando in direzione sud-est, sarà possibile scorgere il pianeta Giove brillare intensamente, seguito da Saturno leggermente più a est. Entrambi i pianeti saranno visibili per gran parte della notte, regalando uno spettacolo unico agli osservatori stellari.

Per gli appassionati di stelle cadenti, la costellazione delle Liridi sarà al suo apice. Le Liridi sono meteoriti provenienti dalla cometa C/1861 G1 Thatcher e offriranno spettacolari scie luminose nel cielo notturno.

Non mancheranno neanche le costellazioni più famose: dall’Orsa Maggiore all’Orsa Minore, passando per la costellazione dell’Orione, sarà possibile individuare molte costellazioni ben note nell’emisfero boreale.

Per chi ha a disposizione un telescopio, sarà interessante puntare verso la costellazione della Vergine, dove si potrà ammirare la galassia a spirale Messier 104, conosciuta anche come Galassia Sombrero per la sua particolare forma.

In conclusione, la serata del 17 Aprile 2026 si prospetta ricca di emozionanti scoperte per gli amanti dell’astronomia, offrendo uno spettacolo unico nel cielo italiano da non perdere.

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