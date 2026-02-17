Cielo di oggi 17 Febbraio 2026 cosa osservare

- Spazio Pubblicitario 01 -
Nella serata del 17 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti. Uno dei punti di maggiore interesse sarà la presenza della costellazione di Orione, facilmente individuabile grazie alle tre stelle allineate conosciute come le Tre Sorelle. Orione sarà visibile ad est nel cielo notturno, regalando uno spettacolo suggestivo a chi vorrà dedicargli qualche istante di osservazione.

In aggiunta, sarà possibile ammirare la brillante stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, situata nella costellazione del Cane Maggiore. Sirio risalterà con il suo bagliore intenso in una serata tersa e priva di nuvole, regalando uno spettacolo mozzafiato agli osservatori.

Per chi fosse dotato di un telescopio o anche solo di un binocolo, sarà interessante puntare lo sguardo sulla Luna, che si presenterà in una fase gibbosa crescente. Osservare i dettagli della superficie lunare sarà un’esperienza affascinante, soprattutto nelle regioni crateriche illuminate in modo suggestivo dalla luce radente.

Infine, Mercurio sarà visibile poco dopo il tramonto a ovest-sud-ovest, offrendo un’occasione unica per individuare il pianeta più vicino al Sole e ammirarne la caratteristica brillantezza nel cielo crepuscolare.

