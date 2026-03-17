Cielo di oggi 17 Marzo 2026 cosa osservare

Nella serata del 17 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti interessanti nel cielo italiano.

Una delle principali attrazioni sarà la presenza della Luna, che si presenterà in una fase di primo quarto. Sarà visibile ad occhio nudo e offrirà uno spettacolo suggestivo per chi ama contemplare il nostro satellite naturale.

Inoltre, gli astrofili potranno dirigere lo sguardo verso la costellazione dell’Orsa Maggiore, ben visibile durante le ore serali di questo periodo. Con le sue stelle luminose e la forma riconoscibile, l’Orsa Maggiore regalerà uno spettacolo affascinante a chi vorrà esplorarla con un binocolo o un telescopio amatoriale.

Per chi ama cercare le costellazioni più sfuggenti, sarà possibile individuare anche la costellazione della Lepre, situata tra le stelle dell’Orsa Maggiore e la costellazione di Orione. Anche se meno appariscente, la Lepre costituirà una sfida divertente per gli osservatori più attenti.

Infine, nel cielo notturno sarà possibile individuare il pianeta Marte, che si presenterà luminoso e di un colore arancione intenso. Marte sarà visibile ad occhio nudo e rappresenterà un punto di riferimento per orientarsi tra le stelle.

Questa serata si prospetta dunque ricca di spunti interessanti per gli amanti dell’astronomia, offrendo la possibilità di esplorare le meraviglie del cielo notturno e lasciandosi affascinare dalla bellezza dell’universo che ci circonda.