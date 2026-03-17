- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCielo di oggi 17 Marzo 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 17 Marzo 2026 cosa osservare

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 17 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti interessanti nel cielo italiano.

Una delle principali attrazioni sarà la presenza della Luna, che si presenterà in una fase di primo quarto. Sarà visibile ad occhio nudo e offrirà uno spettacolo suggestivo per chi ama contemplare il nostro satellite naturale.

Inoltre, gli astrofili potranno dirigere lo sguardo verso la costellazione dell’Orsa Maggiore, ben visibile durante le ore serali di questo periodo. Con le sue stelle luminose e la forma riconoscibile, l’Orsa Maggiore regalerà uno spettacolo affascinante a chi vorrà esplorarla con un binocolo o un telescopio amatoriale.

Per chi ama cercare le costellazioni più sfuggenti, sarà possibile individuare anche la costellazione della Lepre, situata tra le stelle dell’Orsa Maggiore e la costellazione di Orione. Anche se meno appariscente, la Lepre costituirà una sfida divertente per gli osservatori più attenti.

Infine, nel cielo notturno sarà possibile individuare il pianeta Marte, che si presenterà luminoso e di un colore arancione intenso. Marte sarà visibile ad occhio nudo e rappresenterà un punto di riferimento per orientarsi tra le stelle.

Questa serata si prospetta dunque ricca di spunti interessanti per gli amanti dell’astronomia, offrendo la possibilità di esplorare le meraviglie del cielo notturno e lasciandosi affascinare dalla bellezza dell’universo che ci circonda.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it