giovedì, Febbraio 19, 2026
Notizie Italia

Cielo di oggi 18 Febbraio 2026 cosa osservare

Nella serata del 18 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti.

Uno dei punti salienti sarà la presenza della Luna, che apparirà luminosa e quasi piena nel cielo notturno, regalando uno spettacolo suggestivo a chiunque alzi gli occhi in alto.

Inoltre, Marte sarà visibile ad occhio nudo come un punto rosso brillante nella costellazione dell’Ariete, regalando un’occasione unica per ammirare il pianeta rosso nel suo splendore.

Per chi ama le costellazioni, sarà possibile individuare la costellazione di Orione, con le sue stelle luminose che formano la figura di un cacciatore, e la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle stelle Castore e Polluce.

Infine, con un binocolo o un piccolo telescopio, si potranno osservare i pianeti Saturno e Giove, con i loro anelli e le lune che li circondano, offrendo uno spettacolo mozzafiato agli appassionati di astronomia.

Questa sera, dunque, il cielo si mostrerà generoso e ricco di meraviglie per chi vorrà alzare gli occhi e lasciarsi affascinare dall’infinito universo che ci circonda.

