Cielo di oggi 18 Marzo 2026 cosa osservare

Questa sera, nell’oscurità del cielo del 18 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti.

Uno dei punti salienti sarà la presenza della Luna, splendente e quasi piena, che illuminerà il firmamento con la sua luce argentea. Sarà possibile ammirare i dettagli dei crateri lunari e lasciarsi incantare dalla sua bellezza.

Inoltre, Mercurio e Venere saranno visibili poco dopo il tramonto, brillando intensamente nel crepuscolo serale. Un’occasione unica per osservare i pianeti più vicini al Sole e apprezzarne la luminosità distintiva.

Guardando verso sud-est, sarà possibile individuare Marte, caratterizzato dal suo colore rossastro, mentre Giove e Saturno saranno visibili nella parte orientale del cielo durante la seconda metà della notte.

Infine, per gli appassionati di costellazioni, si consiglia di cercare la Grande Orsa e la Piccola Orsa, facilmente individuabili nell’emisfero boreale in questa stagione.

Una serata ricca di suggestioni cosmiche da non perdere per chi ama scrutare le meraviglie del cielo stellato.