venerdì, Febbraio 20, 2026
Notizie Italia

Cielo di oggi 19 Febbraio 2026 cosa osservare

Nella serata del 19 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare interessanti fenomeni celesti dall’Italia.

Una delle principali attrazioni sarà rappresentata dalla luminosa presenza della Luna, in fase di luna piena. Questo spettacolo naturale offre un’occasione unica per ammirare il nostro satellite nel suo massimo splendore.

Inoltre, lo sguardo rivolto al cielo permetterà di individuare il pianeta Venere, visibile a ovest poco dopo il tramonto del Sole. Grazie alla sua intensa luminosità, Venere sarà facilmente individuabile a occhio nudo.

Per gli astrofili più attenti, sarà possibile osservare la costellazione di Orione, una delle più riconoscibili e affascinanti nel cielo invernale. Orione si distingue per la presenza delle tre stelle allineate conosciute come le Tre Sorelle o Cintura di Orione.

Infine, le condizioni atmosferiche favorevoli permetteranno una visione nitida e chiara del cielo stellato, consentendo di apprezzare la bellezza e la grandiosità dell’universo sopra di noi.

