Cielo di oggi 2 Marzo 2026 cosa osservare

La serata del 2 Marzo 2026 si presenta particolarmente interessante per gli appassionati di astronomia in Italia, con diversi fenomeni celesti da osservare.

Uno dei punti focali sarà la presenza della Luna, che si troverà in fase crescente e sarà visibile in cielo fino a tarda notte. Un’occasione perfetta per ammirare i dettagli del nostro satellite naturale.

Inoltre, in direzione sud-ovest sarà possibile individuare il brillante pianeta Venere, che sarà visibile poco dopo il tramonto del sole. Un’opportunità unica per osservare il pianeta più luminoso del sistema solare.

Guardando verso est, si potrà notare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con le sue caratteristiche stelle disposte a formare l’immagine dell’Orsa con la coda lunga. Un punto di riferimento costante nell’osservazione del cielo notturno.

Infine, per chi ama scrutare l’infinito, la costellazione di Orione sarà visibile in tutta la sua maestosità, con le tre stelle della fascia centrale notevolmente luminose e riconoscibili anche in un cielo urbano.

Una serata perfetta per alzare gli occhi al cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza e dalla grandezza dell’universo che ci circonda.