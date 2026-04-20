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Cielo di oggi 20 Aprile 2026 cosa osservare

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In questa serata del 20 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare un evento celeste affascinante: la Luna piena, in tutto il suo splendore luminoso nel cielo notturno. Questo fenomeno, carico di suggestioni e mistero, rappresenta un momento ideale per dedicarsi all’osservazione lunare e apprezzarne la bellezza.

Al di là della Luna, sarà possibile scorgere anche il pianeta Venere brillare intensamente poco dopo il tramonto, regalando uno spettacolo luminoso a chiunque alzi gli occhi al firmamento.

Per completare la magia di questa notte, Mercurio sarà visibile all’alba, poco prima che il sole sorga all’orizzonte orientale. Un’occasione unica per chi ama scrutare il cielo e lasciarsi affascinare dalla danza degli astri.

Non mancheranno neanche le costellazioni, con Orione che si staglierà nel cielo in tutta la sua imponenza, accompagnato dalle Pleiadi, un gruppo di stelle dalle sfumature suggestive e misteriose.

Insomma, la serata del 20 Aprile 2026 si preannuncia ricca di spettacoli celesti da ammirare e studiare, regalando emozioni e suggestioni a chiunque si conceda il tempo di alzare lo sguardo verso l’infinito firmamento.

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