Cielo di oggi 20 Febbraio 2026 cosa osservare

Questa sera, nel cielo dell’Italia, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo unico. La Luna, in fase crescente, sarà visibile ad occhio nudo e regalerà un’atmosfera suggestiva.

Ma non solo la Luna sarà protagonista: Marte, con il suo caratteristico colore rosso, sarà visibile ad est in posizione elevata, rendendo facile la sua individuazione.

Guardando verso ovest, poco dopo il tramonto, sarà possibile scorgere Venere, il pianeta più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna, che brillerà in tutta la sua magnificenza.

Per gli appassionati di stelle, la costellazione di Orione sarà ben visibile a sud-est, con le tre stelle allineate della Cintura di Orione che si distinguono chiaramente nel cielo invernale.

Infine, per chi ama le sfide, sarà possibile cercare di individuare la costellazione della Lepre, una delle più piccole del cielo, situata tra Orione e Sirio. Con un po’ di pazienza e uno sguardo attento, potrebbe essere un’impresa affascinante da compiere stasera.