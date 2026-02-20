- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCielo di oggi 20 Febbraio 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 20 Febbraio 2026 cosa osservare

- Spazio Pubblicitario 02 -

Questa sera, nel cielo dell’Italia, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo unico. La Luna, in fase crescente, sarà visibile ad occhio nudo e regalerà un’atmosfera suggestiva.

Ma non solo la Luna sarà protagonista: Marte, con il suo caratteristico colore rosso, sarà visibile ad est in posizione elevata, rendendo facile la sua individuazione.

Guardando verso ovest, poco dopo il tramonto, sarà possibile scorgere Venere, il pianeta più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna, che brillerà in tutta la sua magnificenza.

Per gli appassionati di stelle, la costellazione di Orione sarà ben visibile a sud-est, con le tre stelle allineate della Cintura di Orione che si distinguono chiaramente nel cielo invernale.

Infine, per chi ama le sfide, sarà possibile cercare di individuare la costellazione della Lepre, una delle più piccole del cielo, situata tra Orione e Sirio. Con un po’ di pazienza e uno sguardo attento, potrebbe essere un’impresa affascinante da compiere stasera.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it