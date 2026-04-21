Cielo di oggi 21 Aprile 2026 cosa osservare

Nella serata del 21 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti direttamente dall’Italia.

Una delle principali attrazioni sarà la presenza della Luna in fase di primo quarto, visibile ad occhio nudo nel cielo orientale poco dopo il tramonto. Si potranno osservare chiaramente i dettagli del suo cratere principale, il Mare Imbrium.

Inoltre, Marte sarà visibile ad est, con il suo caratteristico colore rosso-arancio che lo renderà facilmente riconoscibile. Vicino a Marte, sarà possibile scorgere anche la stella Aldebaran, facente parte della costellazione del Toro.

Guardando verso sud-est, sarà il momento ideale per individuare la stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore.

Per chi ama osservare i pianeti, Giove e Saturno saranno visibili nella parte sud-orientale del cielo. Giove, con le sue bande nuvolose, e Saturno, con i suoi anelli, regaleranno spettacoli imperdibili agli appassionati di astronomia.

Infine, per chi desidera guardare oltre il nostro sistema solare, la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile nell’emisfero settentrionale, con la sua caratteristica forma a carretto che aiuta a individuare la Stella Polare.