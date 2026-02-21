Cielo di oggi 21 Febbraio 2026 cosa osservare

Carissimi lettori, questa sera del 21 Febbraio 2026 offre spettacoli celesti di grande suggestione per gli appassionati di astronomia. Guardando verso sud-est, potrete ammirare la brillante costellazione dell’Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili anche a occhio nudo.
Se alzate lo sguardo verso nord-est, potrete individuare la stella più luminosa del cielo notturno, Sirio, facente parte della costellazione del Cane Maggiore. Un po’ più a nord, potreste scorgere la costellazione delle Gemelle, Castore e Polluce, con le loro stelle di diverso colore che le rendono facilmente riconoscibili.
Per gli appassionati di pianeti, Giove sarà visibile ad ovest poco dopo il tramonto, con la sua luminosità che lo rende facilmente individuabile anche in presenza di inquinamento luminoso.
Infine, se siete fortunati e in una zona poco inquinata, potreste cogliere qualche scia luminosa di meteoriti provenienti dalla costellazione della Vergine, che attraversa il cielo in queste ore.
Non perdete l’occasione di alzare gli occhi al firmamento e lasciarvi incantare dalla bellezza dell’universo che ci circonda. Buona osservazione!