Cielo di oggi 21 Marzo 2026 cosa osservare

In questa serata del 21 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare un fenomeno straordinario nel cielo notturno dall’Italia. La costellazione dell’Orsa Maggiore sarà particolarmente visibile, con le sue stelle brillanti che formano la tipica forma a carretto.
Al di sopra dell’Orsa Maggiore, sarà possibile individuare la stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore. Sirio splenderà con intensità, regalando uno spettacolo suggestivo a chi alzerà lo sguardo verso le stelle.
Per gli appassionati di astrologia, la Luna si troverà in fase crescente, regalando un’atmosfera suggestiva e misteriosa al firmamento. La sua luce argentea accompagnerà la serata, offrendo uno spettacolo naturale di rara bellezza.
Infine, Mercurio sarà visibile poco sopra l’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto, offrendo l’opportunità di ammirare il pianeta più vicino al Sole nella sua danza celeste.
Questa serata si prospetta dunque come un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nell’armonia del cielo stellato, lasciandosi affascinare dalle meraviglie dell’universo che ci circonda.