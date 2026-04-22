Cielo di oggi 22 Aprile 2026 cosa osservare

Questa sera, il cielo sopra l’Italia offre uno spettacolo mozzafiato per gli appassionati di astronomia. Guardando verso sud-est, sarà possibile ammirare la luminosa costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua caratteristica forma a carriola.

Non lontano da essa, si potrà distinguere la stella Arturo, una delle più luminose nel cielo notturno. Muovendo lo sguardo verso ovest, è possibile individuare la stella Sirio, la più brillante del cielo notturno, che brilla intensamente nella costellazione del Cane Maggiore.

Per chi ama osservare i pianeti, giove sarà visibile ad occhio nudo come una luminosa stella nella parte sud-ovest del cielo. Mercurio e Marte, invece, saranno visibili poco sopra l’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto del sole.

Un’altra meraviglia da non perdere è la Luna, che si trova in fase crescente e illumina il cielo con la sua luce argentea. Un’occasione perfetta per chi desidera cimentarsi nella fotografia astronomica o semplicemente godersi lo spettacolo della natura.

Questa sera, dunque, il cielo sopra di noi si presenta ricco di fascino e mistero, pronto ad offrire emozioni uniche a chi si prende il tempo di alzare gli occhi e lasciarsi affascinare dalla bellezza dell’universo.