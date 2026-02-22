- Spazio Pubblicitario 01 -
Notizie Italia

Cielo di oggi 22 Febbraio 2026 cosa osservare

Nella serata del 22 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti direttamente dall’Italia.

Uno dei punti di maggiore interesse sarà la Luna, che si presenterà in fase calante di primo quarto. Sarà possibile ammirarla brillante nel cielo orientale poco dopo il tramonto del sole.

Inoltre, sarà possibile individuare il pianeta Marte, visibile ad occhio nudo come un punto rosso-arancione nel cielo notturno. Marte sarà visibile nella costellazione dell’Ariete, a est.

Un’altra meraviglia da non perdere sarà la costellazione dell’Orsa Maggiore, ben visibile a nord. Riconoscibile per la sua forma a carro, questo gruppo di stelle è uno dei punti di riferimento più noti della volta celeste.

Infine, per gli appassionati di stelle cadenti, sarà possibile avvistare qualche meteora proveniente dalla costellazione dei Gemelli. Le meteore, conosciute come Geminidi, offriranno uno spettacolo luminoso nel cielo notturno.

Una serata ricca di suggestioni cosmiche che invitano a sollevare lo sguardo verso l’alto e lasciarsi incantare dalla bellezza dell’universo.

