Cielo di oggi 22 Marzo 2026 cosa osservare

In questa serata del 22 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti dal territorio italiano.

Uno dei protagonisti indiscussi sarà il pianeta Giove, visibile a occhio nudo come una luminosa stella nella costellazione del Cancro. Grazie a un telescopio, sarà possibile ammirare i suoi satelliti principali: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

Non mancherà l’appuntamento con la Luna, in fase di primo quarto, che illuminerà il cielo con la sua luce argentata, offrendo uno spettacolo suggestivo anche ai meno esperti.

Chi ama le costellazioni potrà cercare la Grande Orsa e la Piccola Orsa, utili punti di riferimento per individuare la stella polare e orientarsi nella volta celeste.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, sarà interessante cercare la stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, e la costellazione dell’Orione, con le sue tre stelle allineate notissime come la Cintura di Orione.

Infine, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà possibile avvistare la Nebulosa di Orione, una delle formazioni di gas e polveri più famose della nostra galassia, situata nel cuore della costellazione omonima.