- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCielo di oggi 22 Marzo 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 22 Marzo 2026 cosa osservare

- Spazio Pubblicitario 02 -

In questa serata del 22 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti dal territorio italiano.

Uno dei protagonisti indiscussi sarà il pianeta Giove, visibile a occhio nudo come una luminosa stella nella costellazione del Cancro. Grazie a un telescopio, sarà possibile ammirare i suoi satelliti principali: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

Non mancherà l’appuntamento con la Luna, in fase di primo quarto, che illuminerà il cielo con la sua luce argentata, offrendo uno spettacolo suggestivo anche ai meno esperti.

Chi ama le costellazioni potrà cercare la Grande Orsa e la Piccola Orsa, utili punti di riferimento per individuare la stella polare e orientarsi nella volta celeste.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, sarà interessante cercare la stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, e la costellazione dell’Orione, con le sue tre stelle allineate notissime come la Cintura di Orione.

Infine, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà possibile avvistare la Nebulosa di Orione, una delle formazioni di gas e polveri più famose della nostra galassia, situata nel cuore della costellazione omonima.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it