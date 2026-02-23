Cielo di oggi 23 Febbraio 2026 cosa osservare

In questa serata del 23 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti direttamente dall’Italia.

Uno dei punti salienti sarà la Luna, che si presenterà in fase crescente, illuminando il cielo con la sua luce brillante. Sarà possibile ammirare la sua forma sempre più rotonda e luminosa, regalando uno spettacolo suggestivo agli osservatori notturni.

Inoltre, sarà visibile il pianeta Marte, che si staglierà nel firmamento con il suo caratteristico colore rosso-arancio. Con un telescopio potranno essere osservate alcune delle sue caratteristiche superficiali, regalando una visione unica ai curiosi astronomi amatoriali.

Per gli appassionati di stelle, sarà un’ottima serata per individuare la costellazione di Orione, una delle più riconoscibili e affascinanti del cielo invernale. Le tre stelle della Cintura di Orione saranno ben visibili, creando un’iconica immagine nel cielo notturno.

Infine, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, sarà possibile scorgere alcune delle stelle più luminose come Sirio, la stella più brillante del cielo notturno, o la costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto di straordinaria bellezza.

Questa serata si prospetta dunque ricca di emozionanti spettacoli celesti, pronti ad arricchire l’esperienza di chi alza gli occhi al cielo in questa notte del 23 Febbraio 2026.