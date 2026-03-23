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Cielo di oggi 23 Marzo 2026 cosa osservare

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Questa sera, il cielo sopra l’Italia offre uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di astronomia. Guardando verso ovest, è possibile ammirare il pianeta Venere brillare intensamente poco dopo il tramonto del Sole. Venere, noto come la stella della sera, sarà visibile per un po’ di tempo prima di sparire all’orizzonte.

Se si alza lo sguardo verso sud, è possibile individuare il pianeta Giove, che si staglia luminoso nella costellazione dell’Acquario. Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare e la sua presenza nel cielo notturno è sempre suggestiva.

Per chi ama guardare le stelle, la costellazione dell’Orsa Maggiore si trova alta nel cielo settentrionale. È una delle costellazioni più riconoscibili e contiene l’asterismo del Grande Carro, facilmente individuabile anche in città non troppo illuminate.

Infine, per chi ha la fortuna di trovarsi in un luogo con poca inquinamento luminoso, la Via Lattea si mostra maestosa in tutto il suo splendore. Un’esperienza unica che ricorda la grandezza dell’universo e la bellezza della notte.

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