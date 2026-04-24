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Cielo di oggi 24 Aprile 2026 cosa osservare

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La serata del 24 Aprile 2026 ci offre uno spettacolo affascinante nel cielo stellato, ideale per gli amanti dell’astronomia. Se alziamo gli occhi al firmamento dall’Italia, potremo notare la presenza della costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile grazie alla sua forma a grande carro, e della luminosa stella Arturo, appartenente alla costellazione dell’Orsa Maggiore.

Inoltre, Marte sarà visibile ad occhio nudo come un punto rosso nel cielo a ovest, regalandoci la sua caratteristica tonalità arancione. Un po’ più a sud potremo individuare Saturno e Giove, i quali con i loro anelli e le loro lune saranno uno spettacolo imperdibile per chiunque sia interessato all’osservazione planetaria.

Non dimentichiamo di dedicare uno sguardo alla Luna, che in questa sera si presenterà in fase crescente, illuminando il cielo con la sua luce argentea e regalandoci una suggestiva visione del nostro satellite naturale.

Per chi fosse dotato di un telescopio o anche solo di un binocolo, l’occasione è perfetta per approfondire l’osservazione di questi corpi celesti e lasciarsi incantare dalla bellezza dell’universo che ci circonda.

Un’opportunità unica per connettersi con l’infinito e lasciarsi trasportare dall’emozione di contemplare la grandezza del cosmo direttamente dal nostro pianeta.

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