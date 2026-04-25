Cielo di oggi 25 Aprile 2026 cosa osservare

La serata del 25 Aprile 2026 si prospetta ricca di suggestioni per gli appassionati di astronomia, con interessanti fenomeni celesti da osservare direttamente dall’Italia.
Uno dei punti focali sarà l’apparizione della Luna, che si presenterà in fase di Luna piena, regalando uno spettacolo luminoso e suggestivo nel cielo notturno.
Inoltre, sarà possibile ammirare il pianeta Giove brillare intensamente a sud-est, offrendo uno spettacolo mozzafiato con le sue bande nuvolose e i satelliti galileiani che lo circondano.
Per chi ama scrutare le costellazioni, sarà il momento ideale per individuare la costellazione della Vergine, con la sua stella principale Spica, e la costellazione del Leone che inizia a salire sull’orizzonte orientale.
Non mancheranno neanche le stelle più brillanti come Arcturus e Regulus a decorare il firmamento, offrendo uno scenario celeste unico da contemplare durante la serata del 25 Aprile.
Un’occasione imperdibile per apprezzare la bellezza dell’universo e lasciarsi affascinare dalle meraviglie del cielo stellato, regalando momenti di contemplazione e riflessione sotto l’ampio manto delle stelle.