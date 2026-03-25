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Cielo di oggi 25 Marzo 2026 cosa osservare

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Questa sera, nel cielo italiano, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo celeste unico. La Luna, in fase crescente, si leverà lentamente sull’orizzonte orientale, regalando una vista suggestiva e romantica.

Ma non solo la Luna sarà protagonista: Marte si staglierà luminoso a sud-est, con il suo caratteristico colore rosso che lo rende facilmente riconoscibile tra le stelle. Vicino a Marte, sarà possibile individuare la stella Aldebaran, una delle più luminose della costellazione del Toro.

Guardando verso ovest, sarà visibile il pianeta Venere, brillante e scintillante nel crepuscolo serale. Venere sarà accompagnato dalla stella Aldebaran.

Per gli appassionati di costellazioni, sarà interessante cercare la costellazione di Orione, ben visibile in questa stagione. Le tre stelle della Cintura di Orione si distinguono chiaramente nel cielo notturno, offrendo un punto di riferimento per individuare altre costellazioni circostanti.

Infine, per chi ama scrutare l’infinito, sarà possibile osservare alcune delle costellazioni più famose del cielo invernale, come le Pleiadi e la costellazione del Cane Maggiore con la luminosa stella Sirio.

Una serata ideale per dedicarsi all’osservazione del firmamento e lasciarsi affascinare dalla bellezza e dalla grandiosità dell’universo che ci circonda.

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