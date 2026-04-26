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Cielo di oggi 26 Aprile 2026 cosa osservare

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Nella serata del 26 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti direttamente dall’Italia.

Uno dei punti focali sarà la presenza della Luna, che si presenterà in una fase crescente, illuminando il cielo con la sua maestosità. Sarà possibile ammirare anche Giove e Saturno, visibili ad occhio nudo come luminose stelle nel cielo.

Per chi ama scrutare le costellazioni, la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile a nord-est, con la sua caratteristica forma a carro. Inoltre, la costellazione dell’Orione sarà visibile a sud-est, con le tre stelle della Cintura ben distinguibili.

Non mancherà l’occasione di individuare Marte, pianeta luminoso e di colore arancione, che si potrà osservare ad ovest poco dopo il tramonto del Sole.

Per completare lo spettacolo celeste, sarà possibile osservare le stelle più luminose e le costellazioni tipiche di questa stagione dell’anno, arricchendo così la vista notturna con un’esperienza unica e affascinante.

Quindi, non resta che sollevare lo sguardo verso il cielo stellato e lasciarsi incantare dalla bellezza e dalla grandiosità dell’universo che ci circonda.

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