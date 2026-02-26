Cielo di oggi 26 Febbraio 2026 cosa osservare

Nella serata del 26 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diversi fenomeni celesti dall’Italia.
Una delle principali attrazioni sarà la Luna, che si presenterà luminosa nel cielo con la sua fase gibbosa crescente, regalando uno spettacolo suggestivo a chiunque decida di alzare gli occhi verso l’alto.
Inoltre, i pianeti Marte e Venere saranno visibili a occhio nudo poco dopo il tramonto, regalando uno scenario unico per gli appassionati di astrofisica.
Per chi ama scrutare le costellazioni, sarà possibile individuare la costellazione di Orione, con le sue stelle luminose che formano una figura riconoscibile nel cielo invernale.
Infine, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, si potranno ammirare alcune meteore provenienti dalla costellazione di Gemelli, regalando brevi e rapide scie luminose nel cielo notturno.
Insomma, la serata del 26 Febbraio si prospetta ricca di spettacoli celesti da non perdere, offrendo a tutti la possibilità di emozionarsi di fronte alla bellezza dell’universo.