Cielo di oggi 27 Aprile 2026 cosa osservare

Nella serata del 27 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare interessanti fenomeni celesti dal cielo italiano.

Una delle principali attrazioni sarà la Luna, visibile in fase crescente e illuminata al 60%. Il suo chiarore renderà più suggestiva l’osservazione di pianeti come Marte, brillante nella costellazione dell’Ariete, e Giove, visibile nella costellazione del Capricorno.

Per gli amanti delle costellazioni, sarà possibile individuare la Grande Orsa e la Piccola Orsa nell’emisfero settentrionale, mentre verso sud sarà visibile la costellazione dello Scorpione con la sua stella più luminosa, Antares.

Chi sarà dotato di un telescopio potrà apprezzare ulteriori dettagli, come i satelliti naturali di Giove o la superficie craterica della Luna.

È quindi una serata ideale per chi desidera alzare gli occhi al cielo e immergersi nella bellezza dell’universo, ricco di meraviglie da scoprire anche con strumenti di osservazione amatoriali.