Cielo di oggi 27 Marzo 2026 cosa osservare

Questa sera, nel cielo dell’Italia, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo unico. La Luna, in fase crescente, sarà visibile ad occhio nudo e regalerà uno scenario suggestivo nel firmamento.

Inoltre, Mercurio sarà visibile poco dopo il tramonto ad ovest, mentre Marte si potrà ammirare nella costellazione dell’Ariete. Saturno e Giove saranno visibili più tardi, verso sud-est, regalando uno spettacolo mozzafiato agli osservatori attenti.

Per chi ama scrutare le stelle, sarà possibile individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a carretto. Inoltre, la costellazione di Orione sarà ben visibile verso ovest, con le tre stelle della Cintura che si distinguono chiaramente nel cielo notturno.

Non mancheranno nemmeno le stelle cadenti, con la pioggia meteorica delle Liridi che potrebbe regalare qualche scia luminosa nel cielo serale.

Insomma, una serata perfetta per dedicarsi all’osservazione del cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza dell’universo che ci circonda.