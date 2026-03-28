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Cielo di oggi 28 Marzo 2026 cosa osservare

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Questa sera, nel cielo del 28 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare uno spettacolo unico. Le condizioni meteo promettono un cielo sereno e limpido, ideale per scrutare le stelle e i pianeti.

In particolare, sarà possibile ammirare la luminosa Luna piena che si alzerà sull’orizzonte orientale poco dopo il tramonto del sole. Con il suo splendore, la Luna renderà ancora più suggestiva la visione del firmamento.

Oltre alla Luna, Marte sarà visibile nella costellazione dell’Ariete, regalando un punto rosso brillante nell’oscurità del cielo notturno.

Gli astrofili più attenti potranno anche cercare di individuare Giove e Saturno, che si troveranno vicini nell’area sud-ovest. Questi due pianeti giganti offriranno uno spettacolo imperdibile per chi ama esplorare l’universo.

Non mancheranno neanche le stelle più luminose come Sirio, l’astro più brillante del cielo notturno, visibile a sud-est, e la costellazione dell’Orsa Maggiore, con le sue caratteristiche sette stelle che formano l’asterismo del Grande Carro.

Infine, per chi ama le costellazioni, sarà interessante cercare la Croce del Sud, visibile solo dalle regioni meridionali dell’Italia, e la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate a formare la famosa Cintura di Orione.

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