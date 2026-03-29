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Cielo di oggi 29 Marzo 2026 cosa osservare

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Carissimi lettori, la serata del 29 Marzo 2026 si presenta particolarmente interessante per gli appassionati di astronomia in Italia. Questa notte, guardando in alto, potremo ammirare la Luna in tutto il suo splendore, quasi piena e luminosa nel cielo stellato.

Ma non è tutto: Mercurio sarà visibile poco dopo il tramonto a ovest, mentre Venere, il pianeta dell’amore, brillerà intensamente a est. Giove e Saturno saranno visibili durante gran parte della notte, regalando uno spettacolo unico ai nostri occhi.

Per gli astrofili più esperti, segnaliamo che la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile verso nord, mentre l’Orsa Minore potrà essere individuata seguendo la stella Polare.

Vi invitiamo dunque a alzare gli occhi al cielo questa notte e lasciarvi incantare dalla bellezza e dalla grandezza dell’universo che ci circonda.

Non perdete l’occasione di vivere un momento di magia e contemplazione, osservando le meraviglie celesti che ci circondano in questa serata del 29 Marzo 2026.

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