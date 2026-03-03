- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Cielo di oggi 3 Marzo 2026 cosa osservare

Questa sera, nel cielo dell’Italia, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti di grande interesse.

In particolare, Saturno sarà visibile ad occhio nudo come una luminosa stella gialla poco a sud-est della Luna. Con un piccolo telescopio sarà possibile ammirare i suoi anelli, rendendo l’osservazione ancor più affascinante.

Marte, invece, si potrà osservare ad ovest, brillante e di colore arancione. Questo pianeta sarà ben visibile durante gran parte della notte, offrendo uno spettacolo suggestivo a chi vorrà dedicargli del tempo.

Per gli appassionati di stelle cadenti, la costellazione delle Pleiadi offre sempre uno spettacolo emozionante. Guardando verso nord-est, sarà possibile scorgere queste stelle brillanti che sembrano formare un piccolo gruppo nel cielo notturno.

Infine, per chi ama le costellazioni, l’Orsa Maggiore sarà ben visibile a nord, con le sue stelle brillanti e la forma caratteristica a forma di carro.

Una serata perfetta per chi desidera alzare gli occhi al cielo e immergersi nella bellezza dell’universo che ci circonda.

