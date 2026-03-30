Cielo di oggi 30 Marzo 2026 cosa osservare

La serata del 30 Marzo 2026 regala agli appassionati di astronomia uno spettacolo unico nel cielo italiano. Le condizioni meteo si preannunciano favorevoli per l’osservazione delle stelle e dei pianeti.

In particolare, Marte sarà visibile ad occhio nudo in direzione sud-est, brillante e di un caratteristico colore rosso-arancio. Un’opportunità ideale per scrutare il pianeta rosso con un telescopio e ammirarne i dettagli superficiali.

Gli astrofili potranno anche dedicarsi all’osservazione della costellazione dell’Orsa Maggiore, ben visibile a nord-est, con le sue stelle più luminose che formano l’iconica ‘Carro’. Un punto di riferimento per orientarsi nel cielo notturno.

Non mancherà l’occasione di individuare la Luna crescente, che si alza ad est nel tardo pomeriggio e sarà ben visibile fino a tarda serata, illuminando il cielo con la sua luce argentea.

Per chi ama le costellazioni, sarà possibile individuare anche quella di Orione, con le sue tre stelle allineate della ‘Cintura di Orione’ e la luminosa Betelgeuse, una delle stelle più grandi conosciute.

Infine, Mercurio sarà visibile poco dopo il tramonto, basso sull’orizzonte ovest-sud-ovest. Un’occasione da non perdere per chi desidera cimentarsi nell’osservazione dei pianeti interni del nostro sistema solare.