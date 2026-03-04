- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
Cielo di oggi 4 Marzo 2026 cosa osservare

Questa sera, 4 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare un fenomeno unico nel cielo notturno italiano. La Luna, in fase crescente, sarà visibile ad occhio nudo e regalerà uno spettacolo mozzafiato nella sua luminosità. Accanto ad essa, il pianeta Marte si mostrerà brillante e rosso nel firmamento, creando un suggestivo contrasto con l’astro notturno.

Guardando verso sud-est, sarà possibile individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua caratteristica forma a grande carro. Inoltre, nel corso della serata, sarà visibile anche la stella più luminosa del cielo notturno, Sirio, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore.

Per chi ama osservare i pianeti, sarà interessante puntare l’occhio verso ovest, dove sarà possibile individuare Giove e Saturno, che si staglieranno luminosi nel cielo stellato. Una volta individuati, sarà possibile ammirare i dettagli delle loro superfici utilizzando un piccolo telescopio.

Infine, per gli astrofili più esperti, la costellazione dell’Orione sarà ben visibile sopra l’orizzonte orientale, con le sue stelle luminose e la famosa Nebulosa di Orione, un vero gioiello dell’universo da ammirare con strumenti di osservazione adeguati.

Insomma, la serata del 4 Marzo 2026 si prospetta ricca di emozioni per chi desidera alzare gli occhi al cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza dell’universo sopra di noi.

