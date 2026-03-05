- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Cielo di oggi 5 Marzo 2026 cosa osservare

Nella serata del 5 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare il pianeta Marte brillare nel cielo notturno. Con la sua caratteristica tonalità rossastra, Marte sarà visibile ad occhio nudo come una delle stelle più luminose della volta celeste.

Non solo Marte, ma anche la Luna sarà protagonista: in questa fase lunare crescente, sarà possibile ammirare il suo splendore e la sua forma sempre più piena, regalando uno spettacolo suggestivo agli osservatori terrestri.

Per gli appassionati di costellazioni, la costellazione di Orione sarà ben visibile durante le prime ore della notte. Con le tre stelle allineate della Cintura di Orione ben in vista, sarà facile individuare questa costellazione tra le più famose e riconoscibili del cielo invernale.

Oltre a Marte, Luna e Orione, sarà interessante puntare lo sguardo verso il cielo per ammirare anche altre costellazioni e pianeti che popolano la volta celeste in questa serata di inizio Marzo.

Approfittando di una serata limpida e priva di nuvole, gli appassionati di astronomia potranno godersi lo spettacolo offerto dal cielo stellato, lasciandosi affascinare dalla bellezza e dalla maestosità dell’Universo che ci circonda.

