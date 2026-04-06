Cielo di oggi 6 Aprile 2026 cosa osservare

Questa sera, il cielo sopra l’Italia offre uno spettacolo mozzafiato per gli appassionati di astronomia. Guardando verso sud-est, sarà possibile osservare il luminoso pianeta Venere brillare intensamente poco dopo il tramonto del sole.
Non solo, la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile verso nord, con le sue caratteristiche stelle che formano la famosa ‘Carro’. Un’occasione unica per apprezzare la bellezza del firmamento e per scoprire di più sulle leggende legate a queste stelle.
Per chi ama osservare la Luna, quest’oggi sarà un momento ideale per ammirare il nostro satellite naturale in fase crescente, con circa il 60% della sua superficie illuminata. Un’opportunità per cogliere i dettagli dei crateri lunari e percepire la maestosità del nostro satellite più vicino.
Infine, per gli astrofili più attenti, sarà possibile individuare la stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, ad est. Con il suo intenso bagliore, Sirio non passa inosservata e regala uno spettacolo unico a chi alza lo sguardo verso l’alto.