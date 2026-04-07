Cielo di oggi 7 Aprile 2026 cosa osservare

In questa serata del 7 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diversi fenomeni celesti affascinanti. Uno dei punti di interesse principali sarà la Luna, che si presenterà in fase crescente, illuminata al 58%. Sarà possibile ammirare la sua maestosità nel cielo notturno.

Guardando verso le costellazioni, sarà possibile individuare la brillante costellazione di Orione, con le tre stelle in fila che rappresentano la cintura del cacciatore. Questa costellazione è una delle più riconoscibili e ricche di stelle luminose.

Per chi ama osservare pianeti, Mercurio sarà visibile poco dopo il tramonto ad ovest-sud-ovest, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Saturno e Giove saranno visibili più tardi, a est-sud-est, regalando spettacolari visioni del loro sistema di anelli e delle loro lune.

Per gli astrofili più attenti, sarà possibile individuare la cometa C/2026 F3 (Leonard) nel cielo notturno. Questa cometa, se le condizioni di visibilità saranno favorevoli, potrà regalare emozionanti momenti di osservazione.

In conclusione, la serata del 7 Aprile 2026 si prospetta ricca di spunti per chi ama scrutare il cielo stellato, offrendo la possibilità di ammirare la bellezza e la grandezza dell’universo direttamente dall’Italia.