sabato, Marzo 7, 2026
Cielo di oggi 7 Marzo 2026 cosa osservare
Notizie Italia

Cielo di oggi 7 Marzo 2026 cosa osservare

Questa sera, nel cielo dell’Italia, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare uno spettacolo affascinante. La Luna, in fase crescente, sarà visibile nella costellazione del Cancro, regalando uno scenario suggestivo agli osservatori terrestri.

Inoltre, sarà possibile individuare il pianeta Marte brillante a ovest, mentre Giove e Saturno saranno visibili ad est in posizione elevata, regalando uno spettacolo unico a chi alzerà gli occhi al cielo.

Per chi ama l’osservazione stellare, la costellazione dell’Orsa Maggiore sarà ben visibile a nord, con le sue caratteristiche stelle che formano la celebre ‘Carro’.

Non mancherà l’occasione per ammirare le stelle più luminose e per lasciarsi incantare dalla vastità e dalla bellezza dell’universo, regalando emozioni e suggestioni a chi si dedicherà all’osservazione del firmamento in questa serata del 7 Marzo 2026.

