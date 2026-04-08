Cielo di oggi 8 Aprile 2026 cosa osservare

In questa serata del 8 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare spettacolari fenomeni celesti direttamente dall’Italia.
Uno dei punti focali sarà sicuramente la Luna, che si presenterà in una fase crescente molto luminosa e suggestiva nel cielo notturno.
Inoltre, sarà possibile avvistare il pianeta Venere brillare intensamente a ovest poco dopo il tramonto, regalando uno spettacolo mozzafiato agli osservatori.
Guardando verso sud, sarà possibile individuare il pianeta Giove, con la sua caratteristica luminosità, mentre Saturno sarà visibile poco più ad est.
Per gli appassionati di costellazioni, sarà un’ottima serata per cercare la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alle sue stelle luminose disposte a forma di carro.
Infine, chi desidera osservare stelle cadenti potrà dedicare qualche minuto a scrutare il cielo in attesa di incrociare una delle frequenti meteore che attraversano l’atmosfera terrestre in questo periodo dell’anno.