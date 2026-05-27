Cielo: WNBA e No Man’s Sky in primo piano

La notizia più ricercata online in queste ore riguarda il tema sky, che è in cima ai top trend sui motori di ricerca. In particolare, si parla del grande debutto della WNBA su Sky Sport, con le prime emozionanti sfide di una stagione che si preannuncia scoppiettante. I Liberty hanno iniziato le sette partite in casa con una sconfitta contro le Valchirie, promettendo spettacolo e agonismo.

Ma non è tutto: No Man’s Sky si espande con l’enorme aggiornamento The Swarm, che porta la galassia in una nuova era di guerra e sfide epiche. Gli appassionati del videogioco saranno entusiasti di esplorare tutte le novità e le avventure che questa espansione offre.

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