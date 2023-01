Cigli stradali, disposta la pulizia

- Advertisement -

Chieti, 4 gennaio 2023 – Pubblicata la determina dirigenziale per l’impegno di spesa relativo alla pulizia dei cigli stradali – precisa il comunicato. Si opererà per 33.123 euro, si interverrà dai prossimi mesi attraverso la ditta “Il Verde Srls Unipersonale” con sede a Tocco da Casauria – viene evidenziato sul sito web. “La pulizia dei cigli stradali è importante non solo per il decoro, ma anche per la mobilità e la viabilità cittadina – così l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Stefano Rispoli – L’intenzione è quella di cominciare ad agire già dal mese di marzo, con l’impegno di cercare altre risorse allo scopo per potenziare la pulizia della sezione stradale e non solo – In ogni caso informeremo la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori che sarà diversificato nelle varie zone della città sia per tempi e modalità. Attraverso Formula Ambiente si opererà anche sulle scarpate, per restituire dignità a diverse situazioni che ci sono state segnalate dalla cittadinanza e anche per fare una manutenzione necessaria a restituire sicurezza a porzioni di territorio su cui sarebbe opportuno attivare una manutenzione sistematica e costante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo dovuto provvedere all’affidamento, perché il Comune non dispone di operai e mezzi necessari al fine di eseguire i lavori, ma l’Ente è controllore delle attività, che peraltro la ditta ha già svolto in altri appalti”.

