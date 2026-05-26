Cile: terremoto di magnitudo 6,9 scuote Calama

In queste ore il tema in tendenza online riguarda il Cile, dove un terremoto di magnitudo 6,9 ha scosso la città di Calama. L’epicentro vicino alla località ha provocato panico e danni, con blackout e frane segnalati in diverse zone. Video amatoriali mostrano supermercati sottosopra e scene di fuga nelle strade. Si tratta di un evento di rilevanza che ha attirato l’attenzione del pubblico online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.

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