Cimitero di Sant’Anna, sopralluogo del sindaco Legnini: “Più servizi, tutela dei lavoratori e una riorganizzazione per rispondere ai bisogni della città”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 16 luglio 2026 – Sopralluogo al cimitero di Sant’Anna stamane per il sindaco Giovanni Legnini, insieme all’assessore ai Servizi cimiteriali Fabio Stella e alla funzionaria comunale Luigina Vernaci, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione della struttura, sulle esigenze dell’utenza e sulle prospettive di riorganizzazione del servizio – Nel corso della visita il sindaco ha incontrato anche i lavoratori impegnati nel cimitero, rassicurandoli sulla volontà dell’Amministrazione comunale di salvaguardare tutti i livelli occupazionali e di lavorare per incrementare il monte ore, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, nell’ambito di un nuovo modello gestionale che valorizzi il servizio e le professionalità già presenti – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso di riorganizzazione che punta a migliorare l’accoglienza e l’assistenza ai cittadini in un momento particolarmente delicato come quello della perdita di un proprio caro, rendendo al tempo stesso più efficiente un servizio pubblico fondamentale e capace di produrre anche maggiori entrate per l’Ente, in attesa della realizzazione del nuovo cimitero – riporta testualmente l’articolo online. Tra le priorità individuate dall’Amministrazione vi è il reperimento di loculi, necessario per dare risposta sia alle richieste già presentate dai cittadini sia a un fabbisogno che negli anni è progressivamente aumentato – recita il testo pubblicato online. A questo scopo la Giunta si appresta ad approvare una delibera che definirà nuovi criteri per il recupero e la disponibilità dei loculi, intervenendo anche sulla gestione delle concessioni più datate – si apprende dalla nota stampa. La normativa vigente, infatti, non consente più il rilascio di concessioni perpetue, su cui si interverrà secondo le norme vigenti per garantire la disponibilità degli spazi in presenza di un grave fabbisogno cimiteriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “l cimitero è un luogo che merita rispetto, cura e una gestione all’altezza della sua funzione sociale – dichiara il sindaco Giovanni Legnini -. Per questo abbiamo voluto verificare lo stato del servizio e confrontarci con il personale che ogni giorno garantisce il funzionamento della struttura – La nostra intenzione è di creare le condizioni per incrementare le ore di lavoro, perché un servizio migliore passa anche attraverso la valorizzazione di chi vi opera – viene evidenziato sul sito web. Contestualmente vogliamo riorganizzare il servizio per offrire ai cittadini risposte più rapide e servizi più efficienti, recuperando anche nuove disponibilità di loculi e rendendo il cimitero sostenibile dal punto di vista gestionale – si apprende dalla nota stampa. Stiamo inoltre valutando – aggiunge il sindaco – la possibilità di affidare la gestione alla partecipata Chieti Solidale, soluzione oggi allo studio sotto il profilo tecnico e giuridico – aggiunge testualmente l’articolo online. Se le verifiche confermeranno la praticabilità di questa scelta, procederemo nel più breve tempo possibile – si apprende dalla nota stampa. Parallelamente porteremo in Consiglio una variazione di bilancio che garantirà la copertura economica delle spettanze dovute alle maestranze fino alla fine del 2026, assicurando stabilità al servizio e serenità ai lavoratori”. “Nei prossimi giorni presenteremo una delibera che rappresenterà il primo tassello della riforma del servizio cimiteriale – chiarisce l’assessore Stella – . Senza anticiparne nel dettaglio i contenuti, posso dire che introdurrà strumenti concreti per recuperare disponibilità di loculi, razionalizzare la gestione e rendere più efficiente un servizio che i cittadini ci chiedono da tempo di migliorare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo è costruire un sistema più moderno, capace di dare risposte immediate alle esigenze della città e di preparare il percorso verso il nuovo cimitero”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it