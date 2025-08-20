Cimitero, riorganizzazione e nuovi loculi in arrivo.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 20 agosto 2025 – “Una piccola ma importante rivoluzione riguarda il cimitero di Sant’Anna in questi giorni, che parte dal decoro e arriva a un ampliamento che sarà reso possibile dal via libera ai mutui chiesto dall’Amministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti – precisa il comunicato. Si tratta di un argomento sensibile e di una necessità, quella di spazi per nuove tumulazioni, a cui abbiamo dovuto fare fronte attraverso l’ordinanza firmata ieri dal sindaco, perché si potessero trovare nuove sistemazioni fra quelle già presenti nella struttura”, spiega l’assessora ai Servizi Cimiteriali Alberta Giannini – precisa la nota online. “Azione necessaria, peraltro iniziata da parte del Comune già nel 2018, quindi prima dell’Amministrazione Ferrara, a cui però stiamo affiancando importanti novità, a partire dal progetto che prevede la realizzazione di ulteriori 100 loculi, che saranno possibili completando un lotto fermo per anni con finanziamenti richiesti attraverso i citati mutui per 500.000 euro, fino ad arrivare al decoro, prendendo in carico alcune segnalazioni che ci sono arrivate dalla cittadinanza sul verde e gli sfalci delle zone di competenza pubblica – spiega l’assessora – . In questi giorni è inoltre in via di definizione del Piano Economico Finanziario per il cimitero di Sant’Anna, che servirà a renderlo più moderno e a dare maggiori servizi alla comunità. Fra le cose previste nel Pef c’è il cimitero di affezione, perché anche gli animali di famiglia possano avere spazi dedicati; vogliamo realizzare una sala di commiato per accogliere meglio famiglie e visitatori nei momenti del funerale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Altri due aspetti riguardano l’accesso, con l’istituzionalizzazione di un mezzo di trasporto a servizio degli utenti, al fine di ridurre al massimo le spese di gestione per gli ingressi in auto, nonché la “tumulazione in house”, di cui saranno artefici gli operatori del cimitero che in questi giorni si stanno formando per acquisire la doppia qualifica di necrofori e muratori, una soluzione prospettata dai sindacati in una delle riunioni avute con le parti sociali e che abbiamo accettato di buon grado visto la potenzialità della proposta, che ci consente di rendere trasparenti, certi e accessibili anche i prezzi a chi richiede il servizio – riporta testualmente l’articolo online. A tutte queste attività si aggiunge anche un’importante opera di recupero di somme non pagate negli anni da parte degli utenti che hanno richiesto tumulazioni, estumulazioni e altri servizi tecnici, che ha creato un credito di circa 18.000 euro per il Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Credito che non può restare tale, essendo l’Ente in dissesto ed essendo stati resi i servizi non pagati dagli utenti – precisa il comunicato. Verificato il dovuto, gli uffici hanno avviato un’azione di bonaria informazione agli interessati, un centinaio di persone, facendo partire delle lettere che invitano a regolarizzare le proprie posizioni e farlo prima di essere nuovamente sollecitati, proprio per evitare sanzioni e recuperi coattivi delle somme – si apprende dalla nota stampa. Il nostro auspicio è quello di risolvere al più presto i problemi che riguardano il servizio, cosa che auspichiamo accadrà a valle della gara europea per la gestione cimiteriale a cui gli uffici stanno lavorando, perché possa individuare un soggetto capace di assicurare tutto ciò che serve, dedicandosi solo a quello e che il Comune deve fronteggiare fra mille difficoltà non avendo somme e mezzi adeguati allo scopo e dovendo assicurare gestione e lavoro anche a tutela degli attuali operatori somministrati”.

