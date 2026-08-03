Cinema king evacuato a Palermo durante proiezione

Nelle ultime ore, un evento al Cinema King di Palermo ha attirato l’attenzione online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca. Durante la proiezione di un film, si è verificata un’evacuazione a causa dell’utilizzo di uno spray al peperoncino, che ha provocato una reazione di tossicità tra gli spettatori presenti. La situazione ha generato paura e tensione tra coloro che si trovavano nella sala durante la visione del film, creando un momento di forte allarme.

L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 14:20 e conferma quanto accaduto. La notizia ha suscitato grande curiosità online, con molti utenti alla ricerca di ulteriori dettagli e approfondimenti sul web. Per restare informati sulle ultime novità riguardanti questo avvenimento, è possibile consultare le fonti online disponibili, dove potrebbero emergere ulteriori dettagli o sviluppi sulla vicenda.